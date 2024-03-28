Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına üç puan için gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz." dedi.

Kosovalı kanat oyuncusu Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi bir yerde olduklarını ve daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Lige İstanbulspor deplasmanı ile devam edeceklerini ifade eden 23 yaşındaki genç oyuncu, "İstanbulspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz. Bireysel anlamda ise son dönemdeki performansım beni de memnun ediyor." diye konuştu.

Zeqiri, takım olarak sezon sonu hedeflerini konuştuklarına işaret ederek, "Ekip olarak birçok şeyi konuşuyoruz ama öncelikli lige maç maç bakıyoruz. Hocamız da bizi bu yönde uyarıyor. Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor. En iyi şekilde kalan maçları geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor'un başarısına odaklandığını vurgulayan Zeqiri, "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Kendimi değil, takımın geleceğini düşünüyorum. Önce bu sezonu iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Sonrasında takımım ve benim için en iyisini göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.