Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptıktan sonra sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla idmana devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma hareketleri ile idman başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı. - RİZE