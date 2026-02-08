Haberler

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
  • Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
  • Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 17.00'DE

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
