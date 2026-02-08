Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 17.00'DE
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.