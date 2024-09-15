Canlı anlatım! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ikinci gol geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka saat 17.00'de başladı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. Tümosan Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

CANLI ANLATIM

39' GOL! Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

37' Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

36' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon VAR'da inceleniyor.

33' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski bir sakatlık yaşadı ve oyun duraklatıldı. Sağlık görevlileri sahada.

32' Kasımpaşa'da Nuno Da Costa, Dominik Livakovic'in uzaklaştırmak istediği topa dokundu. Livakovic, topu sonrasında kontrol etmeyi başardı.

31' Mamadou Fall, sağ çapraza doğru topa hareketlendi, Rodrigo Becao kademede. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.

29' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, sol çaprazdan sıfıra indi ve topu içeri çevirdi. Kasımpaşa savunması, topun En-Nesyri'ye gelmesine engel oldu.

27' Josip Brekalo, sol kanatta rakiplerini geçerek içeri doğru sokuldu. Brekalo, ceza sahasının önünden vuruşunu yaptı fakat isabetli bir şut gelmedi.

25' Allan Saint-Maximin, ceza sahasının önünden ortasını yaptı, Sebastian Szymanski kafa vuruşunda etkili olamadı.

24' Kasımpaşa'da Nuno Da Costa, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda!

23' Haris Hajradinovic, sağ kanatta ceza sahasının uzağından ortasını yaptı, Fenerbahçe savunması kademede.

23' Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydeden Allan Saint-Maximin, büyük sevinç yaşadı.

22' Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in golüyle 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında sol kanatta topu kontrol eden Maximin, ceza sahasının önünde topu sağa çekip kaleye şutunu yolladı ve top ağlarla buluştu.

22' GOL! Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

20' Fall, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasının önünden vurdu. Maçın hakemi elle oynama tespit etti.

17' Fenerbahçe'de Dusan Tadic sağdan korneri kullandı, İsmail Yüksek kafayı vurmadan önce savunma araya girdi.

15' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, sağ kanattan korneri kullandı, Fenerbahçe'de En-Nesyri topu kafayla uzaklaştıran isim oldu.

13' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, sağ kanattan içeri indi ve yerden ortaladı. Fenerbahçe savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi.

8' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, Çağlar Söyüncü'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, sağdan korneri kullandı. Top kaleci Livakovic'in ellerinde kaldı.

6' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakibini geçip ceza sahaasına hareketlendi. Maximin, yerde kalınca faul düdüğü çaldı.

4' Karşılaşma bir hayli tempolu başladı. Her iki takım da orta sahayı çabuk geçmeye çalışıyor.

3' Kasımpaşa'da Kevin Rodrigues içeri ortaladı, Fenerbahçe savunması kafayla topu uzaklaştırdı. İsmail Yüksek ile Ben Ouanes'in mücadelesinde Ouanes faul yapan taraf oldu.

2' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Fred'in uzun pasını sağ çaprazdan içeri çevirdi, Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.

1' Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.