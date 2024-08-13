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Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lille maçında tempo yüksek

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy'deki müsabakada 0-0 eşitlik var.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetiyor. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapıyor. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstleniyor. Tur atlayan tarafı belirleyecek olan mücadeleyi EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Maximin, Tadic, Dzeko.

Lille: Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Meunier, Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite, Cabella, Haraldsson, David.

CANLI ANLATIM

30' Uzun taç atışında Edin Dzeko'nun indirdiği top Alexsandro Ribeiro'dan sekip kalecide kaldı.

29' İNANILMAZ! Allan Saint-Maximin sol kanatta rakibini geçip kale önüne ortaladı. Alexsan

26' OLMADI! Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı, aut.

25' KAÇTI! Bu kez Mert Hakan gole yaklaştı. Yıldız oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu kalecinin parmak uçlarından kornere gitti.

25' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu Sebastian Szymanski ceza sahası dışından tamamladı. Polonyalı oyuncunun çok sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

23' Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde Edin Dzeko şut şansı bulamadı.

22' Dusan Tadic'in ceza sahası içine ortasında top rakip savunmadan kornere gitti.

21' Mert Müldür sağ kanatta rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin olacak.

19' Szymanski'nin kaleye vuruşunda savunmadan seken topu İsmail Yüksek kafayla tamamladı. Top kalecide kaldı.

18' MERT KARŞILADI! Tiago Santos'un sağ kanattan ceza sahamızın içine gönderdiği topta Mert Müldür topu karşıladı. Dönen topta Gabriel Gudmundsson'un şutu kaleyi bulmadı.

17' Kendi yarı sahasında topu alan Angel Gomes kalecisine geri pası sırasında yerde kaldı, hakem İsmail Yüksek'in müdahalesine faul düdüğü çaldı.

16' Angel Gomes'in ceza sahası içine ortasında arka direkte topu önünde bulan Gabriel Gudmundsson'un vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

15' İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Temsilcimize tur için 2 farklı galibiyet gerekiyor.

14' Sol kanatta rakibinden sıyrılmak isteyen Allan Saint-Maximin yerde kaldı ancak hakem oralı olmadı.

10' LIVAKOVIC! Jonathan David'in pasında topu alann Remy Cabella'nın sağ çaprazdan şutunda Dominik Livakovic hata yapmadı.

9' Remy Cabella'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

8' Merkezden ceza sahası içine girmek isteyen Jonathan David ceza yayı önünde yerde kaldı. Faulü yapan Mert Müldür sarı kart gördü. Çok tehlikeli yerden serbest vuruş Lille'in.

7' Mert Müldür'ün pasında topu kontrol edemeyen Sebastian Szymanski faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

5' Konuk ekip Lille'de Fenerbahçe'nin ön alan baskısına ön alanda baskıyla karşılık veriyor.

3' Temsilcimiz karşılaşmaya ön alan baskısıyla başladı.

1' KAÇTI! Tadic'in sağ kanattan ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu isabetli olmadı. Fenerbahçe, 24. saniyede gole yaklaştı.

1' Fenerbahçe-Lille maçında ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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