Canlı anlatım! Dolmabahçe'de tempo bir an olsun düşmüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Müsabakada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor. Müsabakayı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Sivasspor ise 3 maçta 4 puan topladı. İlk haftada Trabzonspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 2. hafta deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi. Sivas temsilcisi, geçen hafta ise sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

CANLI ANLATIM

20' Maçta 20 dakika geride kaldı. 0-0 eşitlik devam ediyor. 18' Arthur Masuaku'nun soldan içeri kestiği topa Gedson, kale önünde dokunamadı. Arka tarafa açılan topu Rashica tekrar ortaladı ama top yandan dışarı gitti.

16' Gabriel Paulista'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi. 15' Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri onun için sahada.

14' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Immobile gelişine vurdu. Ali Şaşal Vural topu tek hamlede kurtardı.

12' Sivasspor'da Charilaos Charisis kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.

10' Serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin ortasını Beşiktaş savunması karşıladı.

9' Sivasspor, Rej Manaj'a yapılan müdahale sonrası Beşiktaş yarı alanına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

7' Sivasspor'da Rey Manaj, sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Savunma topu kornere çeldi.

6' Arthur Masuaku'nun doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruş kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

5' Beşiktaş serbest vuruş kullanmadan önce Immobile, topsuz alanda Rey manaj ile tartıştı. Hakem, Immobile'ye sarı kart gösterdi.

3' Gedson Fernandes, rakip yarı sahasına yakın bir noktada yerde kaldı. Faul.

3' Rafa'nın gönderdiği derin topa hareketlenen Immobile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.

2' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

1' Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı.