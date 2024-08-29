Canlı anlatım! Beşiktaş-Lugano maçında eşitlik bozuldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetiyor. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Aliseda, Vladi, Steffen.

CANLI ANLATIM

66' GOOOLLL! Beşiktaş 2-1 Lugano

63' Lugano beraberlik golünü ikinci isabetli şutunda buldu.

62' Renato Steffen'in tedavisi sebebiyle oyun kısa süre durdu.

61' Emirhan Topçu, kendi yarı alanında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

60' Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Anto Grgic, bekletmeden içeri çevirdi. Boşta kalan Shkelqim Vladi düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.

59' GOL! Beşiktaş 1-1 Lugano

56' Renato Steffen, orta alanda Semih'e sert bir faul yaptı. Top Beşiktaş'ta.

55' Savunma arkasına gönderilen topta Immobile karşı karşıya kaldı. Rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

54' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rafa, sağındaki Rashica'yı gördü. O ceza sahasına bindiren Jonas Svensson'u düşündü ama top geçmedi.

53' Milton Valenzuela, Rashica'nın müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı. Faul.

52' Beşiktaş ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

51' Anto Grgic'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Emirhan son anda uzaklaştırdı.

50' Lugano kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

49' Emirhan Topçu, Vladi'nin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Top Beşiktaş'ta.

48' Beşiktaş ikinci yarıya daha kontrollü başladı.

47' Ignacio Aliseda'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

46' Lugano'da Ousmane Doumbia ve Mai oyuna girdi.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 1-0 Lugano

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

44' Rafa Silva, savunma arkasına Gedson'un koşacağını düşündüğü için uzun bir top gönderdi. Gedson koşuyu kesince top kaybı geldi. pozisyon sonrası Gedson, Rafa'dan özür diledi.

43' Semih'in pozisyonunun ardından tansiyon kısa süreliğine yükseldi. Hakem araya girmesiyle olay büyümeden kapandı.

42' Semih Kılıçsoy, Antonios Papadopoulos'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41' Bu anlarda tempo yükseldi. Beşiktaş farkı artırmak için yükleniyor.

40' Lugano'nun çıkarken kaptırdığı topta Rafa, yanındaki Immobile'yi buldu. Onun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Semih vurdu ama Lugano savunması topu çizgiden çıkardı.

39' Rafa Silva, yay üzerinde Milton Valenzuela'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Topun Semih'te kalmasıyla hakem Petruscu avantaja bıraktı. Semih ceza sahasına girmek isterken rakibine faul yaptı.

38' Hızlı gelişen Lugano atağında Bislimi, sağ kanattaki Renato Steffen'e bıraktı. Onun aşırtma vuruşu üstten dışarı gitti.

37' Semih Kılıçsoy ve Mattia Zanotti çarpıştı. Zanotti'nin kafasının kanaması sonrası hakem oyuncuyu kenara gönderdi. Tedavisi kenarda devam edecek.

36' Renato Steffen'in kullandığı köşe vuruşunu Gabriel Paulista uzaklaştırdı.

35' Anto Grgic'in kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş sacunması uzaklaştırdı. Dönen topa Shkelqim Vladi vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

34' Renato Steffen'in derin pasına Zanotti hareketlendi ama Emirhan, tehlikeyi sezdi ve topu kornere gönderdi.

33' Beşiktaş'ın bu bölümde topu geri kazanma süresi bir hayli kısaldı. Ön alanda yapılan doğru pres rakibin hata yapmasına sebep oluyor.

32' BU DA OLMADI! Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşuna Semih ön direkte kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.

31' Beşiktaş ön alanda müthiş bir pres yapıyor. Lugano takımı üst üste hatalar yapıyor.

30' Beşiktaş yine etkili geldi. Rashica'nın sağdan kale önüne gönderdiği topa Immobile istediği gibi vuramadı. Dönen topu Musrati tamamlamak istedi ama top üstten dışarı gitti.

29' KAÇTI! Milot Rashica, karşı karşıya pozisyonda Saipi'yi geçemedi.

28' Gedson, Zanotti'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27' Milot Rashica'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu Immobile'den önce savunma uzaklaştırdı.

26' Lugano ilk kez etkili geldi. Zanotti'nin ortasında Antonios Papadopoulos kafayı vurdu. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

25' Mattia Zanotti'nin pasında Anto Grgic ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Grgic, Beşiktaş savunmasının kademeye girmesiyle birlikte istediği vuruşu yapamadı.

24' Lugano Teknik Direktörü Torti, takımının oynadığı oyundan memnun değil. Oyuncularına kenarda sert uyarılarda bulunuyor.

23' Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyonda Paulista dokunamadı.

22' Semih, Mattia Zanotti'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, rakip ceza sahasına yakın bir noktadan faul kazandı.

20' 20 dakika itibariyle Lugano, Beşiktaş ceza sahası içinde sadece 1 kez topla buluşabildi.

19' Lugano 19. dakika itibariyle Beşiktaş yarı alanına girmekte zorlanıyor.

18' Temsilcimizin şu ana kadar maçta 5 şutu var ve 3'ü isabetli. Lugano henüz Beşiktaş'ın kalesini yoklayamadı.

17' Beşiktaş, Lugano'ya topu vermiyor. Siyah beyazlı takım tüm hatlarıyla rakip yarı alanda baskı yapıyor.

15' Beşiktaş bu bölümde rakibine nefes aldırmıyor. Lugano çıkmakta zorlanıyor.

14' KAÇTI! Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı.

11' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu sürdürdü.

10' Rashic'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp Semih'in önünde kaldı. Onun kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere gitti.

9' Beşiktaş taraftarı GOL sonrası takımlarına verdiği desteği artırdı.

8' Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' GOOOLLL! Beşiktaş 1-0 Lugano

6' Lugano bu bölümde sert oynuyor. Beşiktaş, Shkelqim Vladi'nin Rafa'ya yaptığı faul sonrası kritik bir noktadan faul kazandı.

5' Milton Valenzuela, Rashica'ya orta alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

4' Hadj Mahmoud'un sağ kanattan kale önüne gönderdiği topu savunmada Masuaku uzaklaştırdı.

3' Gedson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği top kalecide kaldı.

1' Beşiktaş Lugano maçında ilk düdük çaldı.