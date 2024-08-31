Canlı anlatım! Adana'da goller yağmur gibi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başladı ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturuyor. Karşılaşmayı Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Adana Demirspor : Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM

32' Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topun altına girerek kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

31' GOL! Adana Demirspor 0-3 Galatasaray

25' Mauro Icardi'nin yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

24' Galatasaray'da sakatlanan Icardi oyuna devam edemeyecek.

23' Karşılaşmaya su molası verildi.

22' Adana Demirspor'da Abat Aimbetov orta alanda yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu.

21' AZ FARKLA DIŞARIDA! Ceza sahası içine gönderilen topta Abat Aimbetov'un sağ çaprazdan sert vuruşu direği sıyırarak yandan dışarıya. gitti.

20' Abdülkerim'in uzun topunda Mertens kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda topu iyi kontrol edemedi.

19' Adana Demirspor'da rakibine faul yapan Abdulsamet Burak sarı kart gördü.

19' Mertens'in ceza sahası içine çevirdiği topta Semih Güler'in ters vuruşu direkt ağlarla buluştu.

18' GOL! Adana Demirspor 0-2 Galatasaray

17' KAÇTI! Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz Kol, Muslera'yı geçemedi.

16' Elias Jelert'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

15' İlk 15 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

14' Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Andrew Gravillon topu ön direkte karşıladı.

13' Ev sahibi tarafından kullanılan köşe vuruşunda Muslera'ya yapılan müdahaleye faul düdüğü çalındı.

12' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Abat Aimbetov'un içeriye çevirmek istediği top savunmadan kornere gitti.

11' Adana Demirsporlu futbolcular, 15 yaşındaki kaleciyi golün ardından teselli etti.

10' Adana Demirspor'un savunma arkasına atılan uzun topta kaleci Deniz Dönmezer'in hatasında fırsat bilen Kerem Aktürkoğlu kayarak topu ağlara yolladı.

9' GOL! Adana Demirspor 0-1 Galatasaray

9' Ali Yavuz'un pasında Abat Aimbetov topu istediği gibi kontrol edemedi.

8' Andrew Gravillon'in sağ kanada yüksek pasında Elias Jelert'in uzaklaştırdığı top Manev'in kafasından sekip taca gitti.

6' Orta alanda ilerlemek isteyen Bünyamin Balat, Lucas Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul.

5' Kerem Aktürkoğlu'nun Mertens'e pas düşüncesinde top Belçikalı oyuncunun çok uzağına gitti.

4' Adana Demirspor savunmada Semih Güler'in savunma arkasına bir uzun pas düşüncesinde daha top dışarıya gitti.

3' Semih Güler'in yükselttiği topta araya giren Elias Jelert topu taca uzaklaştırdı.

1' Adana'da ilk düdük çaldı.