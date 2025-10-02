CANiK Takımı, Güney Afrika'da Prestijli Atıcılık Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

Atıcılık şampiyonalarındaki başarılarıyla uluslararası alanda dikkati çeken CANiK Takımı, Güney Afrika'da düzenlenen ve atıcılık sporunun olimpiyatı kabul edilen 2025 IPSC Tabanca Dünya Şampiyonası'nda sporcularıyla birçok kategoride zirveye çıktı, çeşitli kategorilerde de üst sıralarda yer almayı başardı.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) şirketlerinden CANiK, savunma sanayisinde sunduğu ürünlerle ortaya koyduğu iddiayı atıcılık sporuna taşımayı sürdürüyor. Geliştirdiği yenilikçi tabanca modelleri ve mühendislik çözümleriyle global alanda güvenilir bir tedarikçi olan CANİK, spora verdiği destekle uluslararası atıcılık kültürünün gelişimine katkı sağlıyor, uluslararası alandaki prestijini daha da artırıyor. Şirket bu yaklaşımının bir yansıması olarak, 4 yılda bir düzenlenen ve atıcılık sporunun "olimpiyatları" olarak kabul edilen, 76 ülkeden 1800'ün üzerinde elit atıcının katıldığı IPSC Handgun World Shoot 2025'te (2025 IPSC Tabanca Dünya Şampiyonası ) "resmi sponsor" olarak yerini aldı. Böylece bu alandaki vizyonunu bir kez daha somut şekilde göstermiş oldu. Güney Afrika'nın Stilfontein bölgesinde 11–28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen IPSC Handgun World Shoot 2025, atıcılık sporunun dünyadaki en prestijli ve büyük organizasyonu olarak dikkati çekti. Etkinlik, tabanca atıcısı binlerce sporcuyu, antrenörü, izleyiciyi ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. Organizasyon, 21 Eylül'de gerçekleştirilen görkemli açılış seremonisiyle resmen başladı. Yarışmalar, farklı kategorilerdeki etaplarla sürerken final heyecanı 28 Eylül'de yapılan "Shoot-Off" gösteri müsabakalarıyla zirveye ulaştı.

CANiK sporcuları mücadeleyi yükseltti

CANiK, sponsorluğun yanı sıra güçlü kadrosu ve müsabakalara katılan profesyonel sporcularıyla da IPSC World Shoot 2025'e renk kattı ve mücadele seviyesinin daha da yukarıya çıkmasını sağladı. Katılımcılar atıcılık IPSC Dünya Şampiyonası kapsamında 30 parkurda kıyasıya yarıştı ve toplamda 600'ün üzerinde atış gerçekleştirdi.

CANİK Takımı sporcuları Hilfred Siebrits Production Optics, Aeron Wecke Production Junior kategorilerinde IPSC Shoot Off'un kazananları oldu. IPSC müsabaka sonuçlarına göre Olebile Sefolo, Production Optics Super Junior kategorisinde birinciliğe ulaştı. Takımın bir diğer sporcusu Janita Page, Production Optics Ladies kategorisinde üçüncülüğü elde etti. IPSC Şampiyonası'nda dikkat çeken sonuçlar: Aeron Wecke Production Junior kategorisinde dördüncü, Luan Burger Production Optics Super Junior kategorisinde dördüncü, Hilfred Siebrits Production Optics kategorisinde beşinci sırayı elde etti. Şampiyonanın en kalabalık ve en prestijli 2 kategorisinden biri olan Production'da ise Nils Jonasson, 411 sporcu arasından beşinci oldu.

Bugüne kadar birçok uluslararası yarışmadan prestijli ödüllerle dönen CANiK Takımı, aldığı derecelerle Güney Afrika'da bunlara yenilerini ekledi, birçok kategoride takım sporcuları yine üst sıralarda yer aldı. CANiK sporcuları, böylece hem yeteneklerini ortaya koydu hem de markanın yüksek performanslı tabancalarıyla mücadele ederek şirketin global gücünü ve ürün kalitesini yarışmacı bir ortamda bir kez daha ispatlamış oldu.

CANiK Academy Direktörü ve CANiK Takımı Antrenörü Dr. İsmail Dut konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın en prestijli tabanca atıcılığı organizasyonlarından biri olan IPSC Handgun World Shoot 2025'e sponsor olmaktan, atıcılık sporu ve sporcularını desteklemekten büyük gurur duyduklarını söyledi. CANiK'in kendi sınıfında dünyanın en iyi ve en güvenilir çözümlerini sunduğunu hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda atıcılık sporunun en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Dut, "Dünyanın dört bir yanında atıcılık sporunun gelişimine katkıda bulunanlarla IPSC Handgun World Shoot 2025 vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. 76 ülkeden 1800'ün üzerinde elit atıcıyla bir araya gelmek, iddialı ürünler ve sporcularla yarışmak eşsiz bir deneyimdi. Burada hayata geçirdiğimiz iş birliği ile global vizyonumuzu ve spora olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyma fırsatı yakaladık. CANiK olarak her zaman sporcuların yanında olduk ve atıcılık kültürünün gelişimini destekledik. IPSC World Shoot, sporcular için adeta bir olimpiyat değerindedir. Bu nedenle sporcularımızın burada yaptığı dereceler bizleri fazlasıyla gururlandırmaktadır. Ortaya koydukları bu başarıyla, aynı zamanda Türk savunma sanayiini ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmiş olduk. Bundan sonra da CANiK'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda atıcılık sporunu ve sporcularımızı desteklemeye; ülkemize yeni başarılar kazandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL