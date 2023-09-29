CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson, Peru'da düzenlenen INCAS CUP'ta birincilik elde etti

Peru'da düzenlenen ve Amerika kıtasında bulunan 21 farklı ülkeden toplamda 100'ün üzerinde profesyonel atıcının katıldığı INCAS CUP'ta (IPSC PERU) CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson yarışmayı birincilikle tamamlayarak uluslararası şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

CANiK ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva 16-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Peru'da gerçekleşti. Dünyanın önde gelen sporcularını ağırlayan turnuvada mücadele eden CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson, yarışmayı birincilikle tamamladı.

'SPORTİF ATICILIĞIN GELİŞİMİNE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "CANiK olarak, sportif atıcılığın ülkemizde ve dünyada gelişimine büyük önem veriyoruz, bu doğrultuda sporcularımızla bu spora destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle, Güney Amerika'nın önde gelen turnuvalarından birinde hem ana sponsor olarak yer almanın hem de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. CANiK olarak Peru gibi Güney Amerika'nın diğer ülkelerinde de projeler gerçekleştiriyor ve varlığımızı güçlendiriyoruz. Spor Atıcılık alanındaki turnuvalara olan desteğimizi sürdürerek, sadece ülkemizde değil aynı zamanda tüm dünyada sportif atıcılığın cazibesini daha da arttırmaya çalışacağız. Peru'nun ve bölgenin önemli yarışmalarından olan INCAS CUP sponsorluğumuz da stratejimizin bir parçasıdır. Canik Team Takım Kaptanımız Nils Jonasson'a elde ettiği başarılar için tebriklerimizi iletiyor, CANiK markamıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Küresel arenada ve dünya genelinde her kıtada gücümüzü ürünlerimiz ve atıcılarımız ile sergilemeye devam edeceğiz" dedi.