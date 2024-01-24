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Bursasporlu Futbolcular Moralli

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Bursasporlu futbolcuların bugün yaptığı idmanda moralli oldukları gözlendi. Yeşil-beyazlı takım, yeni teknik direktör Ümit Şengül'le birlikte çıkış yakalamak istiyor.

Bursasporlu futbolcuların bugün yaptığı idmanda moralli oldukları gözlendi. Yeşil-beyazlı takım, yeni teknik direktör Ümit Şengül'le birlikte çıkış yakalamak istiyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu arada futbolcuların idmanda oldukça morali olduğu, yeni yönetim ve yeni teknik ekibin saha içinde de heyecan yarattığı gözlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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