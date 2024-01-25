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Bursaspor Yönetimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Ziyaret Etti

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Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür ve yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür ve yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür ve yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Aktaş, "Bursaspor başkanlığı görevine seçilen Sinan Bür'ü ve yönetimini ağırlayarak yeni görevlerinde başarılar diledim. Nazik ziyaretleri için Bursaspor Başkanı Sinan Bür'e ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyarete Başkanımız Sinan Bür, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, İsmail Ertekin, Alper Özyüksel, Cemal Vardar ve Gökhan Güleç katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, yeni yönetimimize ve Bursaspor'a başarı dileklerinde bulundu." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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