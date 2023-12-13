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Bursaspor Kulübü, Afyonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi

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Bursaspor Kulübü, Afyonspor maçında yaşanan çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yönetici Sedat Topaloğlu'nun saldırısı ve kulüp görevlisi Fetih Yakut'un sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline verildi.

Bursaspor Kulübü, Afyonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Yönetici Sedat Topaloğlu 'saldırı', kulüp görevlisi Fetih Yakut ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan Afyonspor- Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü idarecisi Sedat Topaloğlu'nun aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Fetih Yakut'un aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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