Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Başkan Sinan Bür, "Çok farklı bir takım ve taraftar göreceksiniz. Bunları sağlamak için çalıştık. Tek ihtiyacımız galibiyet Bursa'nın havası da değişecek. Kongrede güven duygusunu hissettik bugün de hissediyoruz. El birliği ile koşarsak, dayanışma sağlarsak bu işi çözeriz. Bursaspor'u ligde dahi bırakabiliriz" dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşti. Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Gerçek Bursasporluları aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sayının artmasını istiyoruz. Vekillerimizin de desteğini bekliyoruz. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Bursaspor'un sıkıntılı günleri kadar, güzel günlerine de şahitlik edenleri görüyorum. Yeni seçilen yönetim kurulumuz ve Sinan Bür Başkanımıza da tekrar hayırlı olsun diyoruz. Yasa gereği olağan sürenin tamamlanacağı 16 haftalık görev süresi sonunda malumlarınız olduğu üzere seçime gidilecek ve bu sürenin 3 haftalık kısmını geride bırakıyoruz. Önümüzdeki sayılı günde yeniden yapılanmanın tesis edilmesine; Bursaspor'un geleceğinin ortak akılla belirleneceği bir stratejik plan oluşturulmasına; SGK ve vergi ödemeleri gibi önemli ve acil hususlarda yönetimin yalnız bırakılmamasına ihtiyacımız var. Mülki erkan ve önde gelen iş insanlarımızdan geçmişte olduğu gibi bugün de kulübümüzün kamu yararı statüsünden faydalanarak; ek külfete katlanmaksızın Bursaspor'a katkıda bulunmalarını istiyoruz. Nasıl ki futbol sadece futbol değil ise, Bursaspor da az önce sıraladığımdan da öte Bursa'ya katma değer sağlayan bir güç olmaya devam etmeli. Sizler destek verin, birlikte planlayalım, şehrin takımını güzel günlerine hep birlikte kavuşturalım" diye konuştu.

"Bursa'nın havası da değişecek"

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ise, Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken ifadeler kullandı. Bür, "Yaklaşık 3 haftadır Bursaspor'un başındayız. Geldiğimiz günden bu yana da olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Saha sonuçları istediğimiz gibi başlamadı ama çocukların çalışmasıyla da gelişmeleri görüyoruz. Artık taraftarımızla da oynayacağız. Göreceksiniz ki çok farklı görüntüler olacak. Kadınlarımızı da tribünlere çekiyoruz. Bilet fiyatlarını biraz indirdik, kombine satışlarımıza da başladık. Çok farklı bir takım ve taraftar göreceksiniz. Bunları sağlamak için çalıştık. Tek ihtiyacımız galibiyet Bursa'nın havası da değişecek. Kongrede güven duygusunu hissettik bugün de hissediyoruz. El birliği ile koşarsak, dayanışma sağlarsak bu işi çözeriz. Bursaspor'u ligde dahi bırakabiliriz. Mayıs'taki kongre sonrası da farklı projelerle karşınıza çıkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Sinan Bür ve yönetiminin ödediği paralardan da bahsedildi. Bağımsız Denetim Kurulu adına yapılan açıklamada, 20 Ocak'tan bugüne yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kulübe 1 milyon 800 bin TL bağış yapıldığı, mevcut yönetimin ise 1 milyon 650 bin TL verdiği belirtildi. Bu paranın da 1 milyon 236 bin TL'si personele, 1 milyon 250 TL'si de futbolculara verildiği söylendi. - BURSA