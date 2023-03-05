Bursaspor-Amedspor maçındaki gerilim siyasetçilerin de tepkisini çekti: Tehlikeli bir oyun oynanıyor

TFF 2. Lig'deki Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan gerilim siyasetçilerin de büyük tepkisini çekti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Şiddet ve şiddeti öven mesajlar, şu anda ülkemizin ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhuna zarar vermektedir" ifadelerini kullanırken, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de emniyet güçlerini göreve çağırarak, "Bugün Bursaspor maçında tehlikeli bir oyun oynanıyor" dedi.

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Amed spor karşılaşması büyük gerilime sahne olurken, maç öncesinde yükselen tansiyon maç boyunca da devam etti.

BAKAN SOYLU'DAN PANKART AÇIKLAMASI GELDİ

Statta "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" açıklamasında bulundu.

SİYASETÇİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Maç boyunca sahaya torpil, meşale türü yabancı maddelerle birlikte yüzlerce su şişesi atılırken, mücadele sırasında yaşanan gelişmeler siyasetçilerin de büyük tepkisini çekti.

KARAMOLLAOĞLU: ŞİDDETİ ÖVEN MESAJLAR DAYANIŞMA RUHUNA ZARAR VERİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bursaspor-Amedspor maçında görmek istemediğimiz görüntüler ve olaylar, geçtiğimiz hafta yeşil sahalarda gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhundan sonra bizleri derinden üzmüştür. Şiddet ve şiddeti öven mesajlar, şu anda ülkemizin ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhuna zarar vermektedir. Yaşananların tekrar etmemesi için herkesi sağduyuya, yetkilileri ise göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİLİ EKMEN: TEHLİKELİ BİR OYUN OYNANIYOR

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de emniyet güçlerini göreve çağırarak, "Bugün Bursaspor maçında tehlikeli bir oyun oynanıyor. Dün geceden sonra bugün ısınma turlarında da fiili saldırı olmuş. Ne ülkemiz ne de Bursa bu görüntüleri hak etmiyor. Valilik bir an önce süreci kontrol altına almalı" dedi.