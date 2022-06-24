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Bursaspor 710 adet forma sattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor 710 adet forma sattı

Bursaspor Kulübü, ön siparişe çıkarttığı yeni sezon formalarının şu an itibariyle 710 adet satıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, ön siparişe çıkarttığı yeni sezon formalarının şu an itibariyle 710 adet satıldığını açıkladı.

Bursaspor'un yeni sezon formalarının satışı ile ilgili yeşil-beyazlı kulüp bilgi paylaştı. Yeni tedarikçi firma ile anlaştıktan sonra üç yeni formasını geçtiğimiz günlerde duyuran Bursaspor Kulübü, ürünleri 289 TL fiyatla ön siparişe çıkartmıştı. Bursaspor taraftarı ise şu ana kadar 710 adet forma ön siparişinde bulundu. Bursastore'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu formalarımız ön satışa çıktığı tarihten itibaren toplamda 710 adet satılmıştır. Ön sipariş oluşturan taraftarlarımıza teşekkür eder tüm camiamızın desteklerini bekleriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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