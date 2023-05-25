Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Burhaniye'de Geleneksel Futbol Turnuvası ilgi gördü

Burhaniye'de Geleneksel Futbol Turnuvası ilgi gördü

Spor Haberleri

Burhaniye ilçesinde, T Tipi ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nun düzenlediği 9.Geleneksel Futbol Turnuvası ilgi gördü. Turnuvaya, cezaevi çalışanları ve jandarmalardan oluşan 9 takım katılıyor.

Burhaniye ilçesinde, T Tipi ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nun düzenlediği 9.Geleneksel Futbol Turnuvası ilgi gördü. Turnuvaya, cezaevi çalışanları ve jandarmalardan oluşan 9 takım katılıyor.

Burhaniye'de Cezaevi Müdürü Bora Sağsöz'ün öncülüğünde düzenlenen 9.Gelenekbel Futbol Turnuvası ilgi gördü. Ören yolundaki halı sahada, iki grup halinde düzenlenen karşılaşmaların yoğun ilgi gördüğünü anlatan İnfaz Koruma Memuru Mehmet Koç, "Turnuvaya 9 takım katılmaktadır. Bunlardan 9 takımı cezaevi çalışanları, bir takımı da jandarmalardan oluşmaktadır. Takımlara deprem bölgesindeki illerin adlarını verdik. Karşılaşmalar sırasında toplanan paralar da deprem bölgesine yardım olarak gönderilecek. Turnuvanın sonunda kazanan takımlar ödüllendirilecek. Turnuvamız ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bora Füzesi Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title