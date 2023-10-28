Burdur'da Modifiye Araç Severlerden Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Koreografi
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Burdur'da modifiye araç severler, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen otomobilleriyle '100' rakamını yazarak, bedenleriyle bayrak koreografisi oluşturdu. Hobi Fest Burdur Temsilcisi Mücahit Cirit'in organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, 24 modifiye araç sürücüsü Halk Plajı'nda bir araya geldi. Dron ile havadan görüntülenen etkinlik, büyük ilgi gördü.
Burdur'da modifiye araç severler Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen otomobilleriyle '100' rakamını yazıp, bedenleriyle bayrak koreografisi oluşturdu.
Hobi Fest Burdur Temsilcisi Mücahit Cirit'in organizasyonuyla 24 modifiye araç sürücüsü Halk Plajı'nda bir araya geldi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi oluşturan modifiye araç sahipleri, araçlarıyla '100' rakamını yazdı. 29 sürücü otomobillerinin yanında 'Ay yıldız' koreografisi oluşturdu. Koreografi, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)