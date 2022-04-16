Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

"Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim"

"En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray'ı devredeceğiz"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Birbirinden değerli başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray'da önemli bir hizmet yarışına girdiler, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık" dedi.

Burak Elmas, yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna en iyi şekilde Galatasaray'ı devredeceklerini belirterek, "Tüm adaylarımızı Galatasaray'ın tüm iletişim kanallarını şeffafça açarak, onların statta gerekli açıklama yapmalarına izin vererek Galatasaray'a yakışan şekilde bu seçimin geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapamaya da devam edeceğiz. 30 Nisan tarihine kadar Galatasaray yönetimi ve başkanı Galatasaray'ı temsiline devam edecek. Galatasaray'da bir boşluk olmayacak. En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray'ı devredeceğiz" ifadelerini kullandı.