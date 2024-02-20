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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik'ten sevinçli açıklamalar

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Fatmagül Çevik, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandığı 2 bronz madalya ile büyük bir sevinç yaşadığını söyledi. İlk kez katıldığı şampiyonada madalya kazanmanın mutluluğunu dile getiren Çevik, gelecek hedeflerini de paylaştı.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik, büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı şampiyonada madalya kazanmanın büyük bir sevinç yaşattığını söyledi.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde ay-yıldızlı sporculardan kadınlar +87 kiloda 2 bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik, madalya töreninin ardından duyguların AA muhabirine anlattı.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldığını ve şampiyonanın en genç iki Türk kadın sporcusundan birisi olarak, 2 bronz madalyayla Türkiye'ye dönecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Fatmagül, "Buranın anlamı gerçekten çok büyük, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Benim antrenörüm de Sofya'da madalyasını almıştı o yüzden Sofya'nın anlamı benim için çok büyük. Burada annem için savaştım, madalyalarımı anneme armağan ediyorum. Aylardır özlemle, aylardır ailemden uzakta buraya kadar geldim." diye konuştu.

Kürsüde Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'den madalyalarını almanın da ayrıca sevindirici olduğunu belirten Fatmagül, "Çok gururluyum, bu madalyalar Türk milletinindir. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldım, ilk madalyalarımı da çok şükür kazandım. Önümüzde gençler dünya ve Avrupa şampiyonası var, bu şampiyonalara katılıp şampiyon olmak ve bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'na kota almasının çok zor olduğunu aktaran Fatmagül, olimpiyat hedefi için de "İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda beni görürsünüz ve inşallah olimpiyat madalyasını da orada kazanırım. İnşallah Amerika'da bekle bizi olimpiyat.. Herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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