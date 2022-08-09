Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'ı bu defa 68 Aksaray Belediye Spor'a gönderdi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'ı bu defa 68 Aksaray Belediye Spor'a gönderdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kiralıktan dönen oyuncumuz Yusuf Can Abay'ın, yeni sezon için 3'üncü Lig takımlarından 68 Aksaray Belediye Spor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.
Yusuf Can, geçen sezon Bergama Belediyespor'da 29 lig maçına çıkıp 3 kez fileleri sarstı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor