Bucaspor 1928, Serik Belediyespor'u mağlup ederek Play-Off hattına yükseldi

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Bucaspor 1928, 7'nci sıradan 4'üncü basamağa yükselerek yeniden Play-Off hattına girdi. Deplasmanda çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarının önündeki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi ile 15 puan toplayıp iç saha lideri oldu. Bucaspor 1928, evindeki son 3 müsabakada 7 kez rakip fileleri sarsıp, kalesini gole kapattı.

Grupta 22 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisinin zirveyle arasındaki puan farkı 8'den 5'e düştü. Takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar da Serik galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışmış oldu. Bucaspor'da rakip fileleri sarsan Onur Özcan bu sezonki ilk golünü atarken, Erhan Çelenk 2 gole ulaştı. Buca ekibi, ilk hafta evinde Vanspor'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmedi. Bucaspor 1928, pazar günü düşme hattındaki Kırşehir FSK'ya konuk olacak.