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Futbol tarihine "Amine Adli vakası" olarak geçecek olay! Leverkusenli futbolcu hakemi bir türlü inandıramadı

Spor Haberleri

Bayern Münih'in maçında Leverkusen forması giyen Amine Adli, iki kez hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü ancak iki karar da VAR'dan döndü ve Leverkusen penaltı vuruşu kazandı. İki karar sonrası da Adli ile tokalaşıp özür dileyen hakem Tobias Stieler, maç sonunda da kartlarını futbolcuya verdi.

Bayern Leverkusen'in Bayer Münih'i 2-1 yendiği mücadelede hakem Tobias Stieler ile futbolcu Amine Adli arasında ilginç anlar yaşandı.

STIELER, ADLI'YE 2 KEZ İNANMADI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Bayer Münih ceza sahası içinde yerde kalan Amine Adli, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Stieler, futbolcunun kartını iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada bir kez daha yerde kalan Adli, Alman hakem tarafından bir kez daha aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Ancak yine VAR devreye girdi ve Stieler, futbolcunun sarı kartını iptal edip penaltı verdi.

HAKEMİN KARTLARINI ALDI

Mücadeleyi Leverkusen 2-1 kazanırken, maç sonu Stieler ile Adli birbirlerine sarıldı. Maç sonu Adli, günün anısına hakemin kendisine gösterdiği kartları aldı.

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti

Pozisyonların fotoğrafları:

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetiştiİlk sarı kartın çıktığı an (Görüntü: Tivibu Spor)

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetiştiİlk sarı kart için VAR kontrolü (Görüntü: Tivibu Spor)

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetiştiİlk sarı kartın iptali (Görüntü: Tivibu Spor)

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti2. sarı kartın çıktığı an (Görüntü: Tivibu Spor)

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti2. sarı kart için VAR kontrolü (Görüntü: Tivibu Spor)

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti2. sarı kartın iptal edildiği an (Görüntü: Tivibu Spor)

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