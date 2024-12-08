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Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan Rey Manaj'in Barış Alper'in sahayı sedyeyle terk etmesine neden olan faul sonrasında VAR uyarısına rağmen kırmızı kart göstermeyen karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın düdüğünü asma kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray- Sivasspor maçının son dakikasında yaşanan pozisyonun ardından verdiği kararla Türk futbolunu karıştıran müsabakanın hakemi Turgut Doman için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama gelirken, Doman'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BİR DAHA HAKEMLİK YAPAMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Barış Alper Yılmaz'ın sahayı sedyeyle terk ettiği ve karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesine rağmen kırmızı kartına başvurmadığı pozisyonun ardından harekete geçti. İddiaya göre genç hakem, artık hakemlik yapamayacak. Federasyon, Türk futbolunu karıştıran pozisyon sonrası Doman'ın düdüğünü asma kararı aldı.

Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak

TFF BAŞKANI: BEN BÖYLE İĞRENÇLİK GÖRMEDİM, GEREKENİ YAPARIZ

Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu da pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SON DURUMU

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Barış Alper, stattan sekerek ayrıldı. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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