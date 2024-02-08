Boluspor, Sırp golcü Petar Gigic ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Sırp golcü Petar Gigic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, aradığı golcüyü Sırbistan'da buldu. Boluspor, Sırp futbolcu Petar Gigic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gigic, kırmızı-beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.

Petar Gigic kimdir?

Petar Gigic, 7 Mart 1997 yılında Sırbistan'da doğdu. Sırp futbolcu, kariyerinde 184 karşılaşmada görev alırken, 38 kez gol sevinci yaşadı, 14 de asist yaptı. - BOLU