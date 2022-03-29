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Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 2 Nisan Cumartasi günü Manisa FK'yi ağırlayacağı 30. hafta maçının hazırlıklarına davam etti.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 2 Nisan Cumartasi günü Manisa FK'yi ağırlayacağı 30. hafta maçının hazırlıklarına davam etti.

Ligde 35 puanla 10. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Manisa, Spor, Haberler

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