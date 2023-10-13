Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 1. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 2023-2024 sezonu başlıyor. Yarın oynanacak 1. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta 2023-2024 sezonu başlıyor. Yarın oynanacak 1. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Kangal Termikspor- Hacılar Erciyesspor maçını Yozgat bölgesinden Süleyman Erkılıç, Develigücü SK ile Erzincan Ulalarspor maçını Sivas bölgesinden Bekir Doğan yönetecek. Yarın ve Pazar günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

Rüstempaşaspor-12 Bingölspor: Onur Sekman

Dersimspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: Olcay Yanılmaz

Kangal Termikspor-Hacılar Erciyesspor: Süleyman Erkılıç

Hekimhan Belediyespor-Malatyaspor: Bedirhan Yiğitbaş

Murat 2020 Genç Spor-Aksaray Gençlikspor: Veysel Yamaç

Develigücü SK-Erzincan Ulalarspor: Bekir Doğan - KAYSERİ