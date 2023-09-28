Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla futbol oynadı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret ederek onlarla futbol oynadı. Vali Karaömeroğlu, çocuklara hediyeler vererek onların yüzünü güldürdü.

Vali Karaömeroğlu, sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol oynadı

BİTLİS - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla futbol oynadı.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun'un ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Sevgi evlerinde ayrılırken bahçede çocukların top oynadığını gören Vali Karaömeroğlu, onlarla bir süre top oynadı. Gayeleri onların yüzünü hep güldürmek olduğunu belirten Vali Karaömeroğlu, "Birbirinden yetenekli hareketlerini futbolda sergileyen miniklerin neşeli görüntüsü görülmeye değerdi" dedi.