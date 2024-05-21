Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, kariyer planlaması hakkında kararını verdi. Yaşadığı sakatlıklar sonrasında kadroya girmekte zorlanan Boey, ayrılmak niyetinde olmadığını belirtti. Alman kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek, kendini kanıtlamayı hedefliyor.
Alman devi Bayern Münih'in ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ödeyerek Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, geleceği hakkındaki kararını verdi.
TAKIMDA KALACAK
Florian Plettenberg'de yer alan habere göre, Alman ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek, Bayern'den ayrılmak istemiyor.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
21 yaşındaki genç oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı. Bayern Münih'te 2 maçta forma giyen Sacha Boey, 109 dakika sahada kalabildi.