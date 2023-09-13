Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.