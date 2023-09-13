Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Spor