Bilecikli Vatandaşlar Türkiye-Sırbistan Maçını Dev Ekrandan İzledi

Bilecikli vatandaşlar, Türkiye-Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını belediyenin kurduğu dev ekrandan izlediler. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izlemeye gelen Bilecikli vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olmasını büyük sevinçle kutladı. Maçı izleyenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve belediye meclis üyeri de yer aldı.