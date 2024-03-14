Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Nuri Taşkıran'a Destek Verdi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Mehmet Nuri Taşkıran'a turnuva öncesi destek oldu.

Antalya'da Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvasında yarışacak olan Bilecikli sporcu Mehmet Nuri Taşıran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'le bir araya gelerek turnuva hakkında detaylı bilgi aktardı. İl Müdürü Özdemir, "İnanıyorum ki Bilecik'i en iyi şekilde temsil edecek. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK