Bilecik'te düzenlenen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona ererken ödüller sahiplerini buldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahada düzenlenen müsabakalara; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kırıkkale, Konya, Mardin, Nevşehir, Ordu ve Şırnak dahil toplam 12 Farklı şehirden 18 okul katılım sağladı. Okul Spor Faaliyetleri 2023-2024 Sezonu Gençler Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakalarını kazanan okul ve takımlara Vali Şefik Aygöl, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Beyzbol Branşı Asbaşkanı Erhan Saka ödülleri takdim etti. Müsabakalarda 1'inci olarak kupanın sahibi olan lise İSE Ankara Özel Çağlayan Erkek Anadolu Lisesi (A) oldu. 2'inci sırada Gaziantep Nizip Spor Lisesi (A), 3'üncü sırada Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi (A), 4'üncü sırada ise Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi (A) yer aldı. Bilecik'in ilk kez ev sahipliği yaptığı Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları hem renkli görüntülere sahne olurken hem de Bilecik'in spora her zaman kapılarının açık olduğunu gösterdi. - BİLECİK