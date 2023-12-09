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Beşiktaşlı Taraftarlar Fenerbahçe Derbisine Yoğun İlgi Gösterdi

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Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak derbiye rağmen soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Stadyum çevresinde toplanan taraftarlar, maç saati yaklaşınca Tüpraş Stadyumu'na girdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen derbide takımlarını yalnız bırakmadı. Erken saatlerden itibaren stadyum çevresi ve Beşiktaş Çarşı bölgesinde toplanan taraftarlar, maç saati yaklaşınca tezahüratlar ve marşlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na girdi.

Beşiktaş yönetimi, derbinin biletlerinin tükendiğini açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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