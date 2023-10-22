Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi için hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde stada gitmek üzere otobüslere bindirildi.

Beşiktaşlı taraftarların derbi yolculuğu başladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'in 9'uncu haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi için RAMS Park'a hareket etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Hafta içinde İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararın ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tribünde yalnız bırakmayacak. Beşiktaş Stadyumu çevresinde saat 13.00'te toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde kendilerini maçın oynanacağı stada götürecek otobüsleri beklemeye başladı. Ancak saat 15.00'te stada hareket etmesi beklenen taraftarlar, otobüslerin geç gelmesi nedeniyle yola çıkamadı. Saat 15.20 civarında otobüslerin gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanırken, taraftarlar aranmadan ve bilet kontrolü yapılmadan otobüslere alındılar. Taraftarların bir kısmı gelen otobüslere bindirilerek, polis kontrolü eşliğinde stada hareket etmeleri sağlandı.