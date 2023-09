Beşiktaş Yönetimi ve Futbolcular Arasında Ücret Anlaşmazlığı

Yönetimin önerdiğiyle futbolcuların istediği rakamlar arasında fark var

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Yaz transfer döneminin bitmesine iki gün kala, fırsat transferi haricinde yeni bir takviye yapmayacak olan Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi.

Daha önce Necip Uysal'la 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mert Günok'la masaya oturup, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar yenilemişti. Peşinden de (iki gün önce başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı üzere) Gedson Fernandes'in sözleşmesini, ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak 1 yıl daha uzatmıştı.

YÖNETİMİN ÖNERDİĞİYLE FUTBOLCULARIN İSTEDİĞİ RAKAMLAR ARASINDA FARK VAR

Gedson ve Mert Günok'un ücretinde iyileştirmeler yapılarak uzatılan kontratların ardından tüm dikkatler Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın üzerinde yoğunlaştı. Her iki milli oyuncuyla yeniden anlaşma yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi önerdiği rakamla futbolcuların istediği rakamlar arasında ciddi fark olması üzerine ilk etapta anlaşma sağlayamadı. Türk oldukları için TL bazlı yapılan görüşmelerde, Salih ve Cenk'e en son 30 milyon TL civarında ücret öneren yönetim, her iki oyuncu tarafından da şu an için reddedilmiş durumda. Kulislerden edinilen bilgilere göre Salih 40 milyon, Cenk de 45 milyon TL gibi rakamlar üzerinden yeni kontrat istiyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, Cenk ve Salih'le orta yolun bulunacağını ve mutlaka anlaşma sağlanacağını düşünürken, milli futbolcuların önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Çünkü her iki futbolcunun da ocak ayı itibariyle istedikleri takımla görüşme hakkı doğuyor.