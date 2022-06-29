Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti
AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
AA / Ercan Çakar - Spor