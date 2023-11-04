Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı KKTC Vakıflar'ı mağlup etti

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında KKTC Vakıflar ile oynadığı maçı 96-50 kazandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da maçı izledi ve Beşiktaş yöneticileriyle bir araya geldi.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında KKTC Vakıflar ile Lefkoşe Atatürk Spor Salonu'nda oynadığı ve 96-50 galip geldiği karşılaşmayı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi.

Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Kılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile karşılaşma sonrası bir araya geldi.

Elçin Kılıç, engelli sporuna vermiş olduğu desteklerinden dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Beşiktaş flaması ile isminin yazılı olduğu forma hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL