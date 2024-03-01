- Beşiktaş taraftarından derbi öncesi takıma destek

İSTANBUL - Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekibe destek verdi. Polis korteji eşliğinde tesise alınan taraftarlar, tezahüratlar içerisinde takımın antrenman yaptığı sahaya götürüldü. Futbolcular ve teknik ekibe çiçek ve tatlı ikram eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaklaşık 15 dakika sonra yine polis korteji eşliğinde tesislerden ayrıldı.