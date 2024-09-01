Üye Girişi
Haberler

Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 1 maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Seyircisi önünde rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 3 maçtan da 3 puanla ayrılmayı başardı.

UDUOKHAI GELİR GELMEZ FORMAYI ALDI

Beşiktaş'ın Alman ekibi Felix Uduokhai, gelir gelmez formayı aldı. Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Uduokhai, siyah-beyazlıları taraftarlarla da buluşmuş oldu. Öte yandan Kartal'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, karşılaşmanın 27. dakikasında Ciro Immobile'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan kestiği ortaya Radakovic'in eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıda fileleri bulan İtalyan golcü, ilk yarının skorunu belirledi.

Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

İTALYAN GOLCÜ DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak şimdiden kalitesini gösterdi.

Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

GEDSON FİŞİ ÇEKTİ

89. dakikada Sivasspor savunmasında Samba Camara topu uzaklaştırmak isterken ıska geçti. Siyah-beyazlılarda Gedson, araya girip karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi. Bu gol, portekizli yıldızın siyah-beyazlılar adına ligde attığı ilk gol oldu. Gedson, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano maçlarında da 3 gol atmıştı.

Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

KARTAL 3'TE 3 YAPTI

Böylelikle Beşiktaş, İtalyan golcüyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Ligde 1 maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından Sivasspor'u da yenerek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Sezona kayıpsız bir giriş yapan Beşiktaş, milli aradan sonra oynanacak 5. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Ciro Immobile Sivasspor Sivasspor Beşiktaş Beşiktaş Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı

Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
500

Yorumlar (2)

Buğra Er:

KARTALLAR YÜKSEKTEN UÇAR.....

6
5
yanıtYanıtla
Tandogan Dogan:

daha guclu takimlar ile oynamadi

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli?
title