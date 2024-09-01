Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş, Sivasspor engelini de aştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Seyircisi önünde rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 3 maçtan da 3 puanla ayrılmayı başardı.

UDUOKHAI GELİR GELMEZ FORMAYI ALDI

Beşiktaş'ın Alman ekibi Felix Uduokhai, gelir gelmez formayı aldı. Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Uduokhai, siyah-beyazlıları taraftarlarla da buluşmuş oldu. Öte yandan Kartal'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, karşılaşmanın 27. dakikasında Ciro Immobile'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan kestiği ortaya Radakovic'in eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıda fileleri bulan İtalyan golcü, ilk yarının skorunu belirledi.

İTALYAN GOLCÜ DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak şimdiden kalitesini gösterdi.

GEDSON FİŞİ ÇEKTİ

89. dakikada Sivasspor savunmasında Samba Camara topu uzaklaştırmak isterken ıska geçti. Siyah-beyazlılarda Gedson, araya girip karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi. Bu gol, portekizli yıldızın siyah-beyazlılar adına ligde attığı ilk gol oldu. Gedson, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano maçlarında da 3 gol atmıştı.

KARTAL 3'TE 3 YAPTI

Böylelikle Beşiktaş, İtalyan golcüyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Ligde 1 maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından Sivasspor'u da yenerek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Sezona kayıpsız bir giriş yapan Beşiktaş, milli aradan sonra oynanacak 5. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.