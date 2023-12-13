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Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son maçı öncesi Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son maçında Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam karşılaşmanın yapılacağı statta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam ederken, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 23.00'te Letzigrund Stadyumu'nda Lugano ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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