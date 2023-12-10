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Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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