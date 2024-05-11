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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nı önerdi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın uygun olduğunu belirtti. Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte finali görüşmek istediklerini söyledi. Ayrıca Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in deprem bölgesine yönelik yardımlar konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 23 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kendileri için uygun olduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arat, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dün beni aradı ve (Türkiye Kupası finaiyle ilgili) 'Nereyi düşünüyorsunuz?' dedi. Ben de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve benim birlikte görüşmemizin daha faydalı olacağını düşündüm. Ertuğrul Doğan çok önemli bir başkandır ve sözünde duran bir insandır. Onunla aynı masaya oturup finali konuşmak güzel bir şeydir. Beşiktaş finale kalmıştır, Beşiktaş için 23 Mayıs çok önemlidir. Kendileri Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan bahsetmiş. Atatürk Olimpiyat Stadı milli bir stattır. Beşiktaş zaten bu teklifi getirecekti. Ertuğrul Bey'in Trabzon'dan bu teklifi getirmesi tüm Türkiye'yi rahatlatmıştır." diye konuştu.

Finalin centilmenlik içinde geçeceğini söyleyen Arat, "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı bir statta bu Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanması Türkiye'ye yakışır. Halkımız bundan mutlu olur. Trabzonluları burada en güzel şekilde misafir ederiz. Centilmenlik içinde olur. İki camia da bu güzel finalin tadına varır, bir şenlik havasında olur. Camia olarak finale kaldığımız için fevkalade mutluyuz. Kupayı almak için de her türlü konsantrasyonun içindeyiz. Birkaç antrenman yapılması lazım orada. Sanırım federasyon bu konuda da sıcak yaklaşacaktır. Birçok insan seyahat masrafından kurtulacak, güvenlik sıkıntısı olmayacak. Oraya ulaşım daha kolay. Türkiye için hayırlıdır. Umarım bu şekilde karar veririz." şeklinde konuştu.bulundu.

Dursun Özbek'e eleştiri

Başkan Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bugün deprem bölgesine yönelik yardımlar konusunda yaptığı açıklamasını eleştirdi.

Özbek'in sözlerine tepki gösteren Arat, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum. Olmadı, yakışmadı. Hele hele camiamızı ağzınıza böyle almayın, sonra üzülürsünüz. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada, "Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin.' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak, siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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