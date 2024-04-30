Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Önceliğimiz Türkiye Kupası

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, camia olarak önceliklerinin Türkiye Kupasını kazanmak olduğunu ve bu süreç tamamlanana kadar teknik direktör konusunda bir isim telaffuz etmeyeceklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Bayern Münih - Real Madrid ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçlarını takip etmek için yurt dışına çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok kulüp, sporcu temsilcisi ve sportif direktörle görüşme yapacaklarını söyleyen Başkan Arat, temaslarının olumlu sonuçlanacağına inandığını belirtti.

"Al-Musrati çok üzgün"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Hasan Arat, "Çok iyi hazırlanıp çıktığımız bir maçtı. Çok erken bir kırmızı kart gördük. Sporcumuz Al-Musrati fevkalade üzgün. Çünkü takımını uzun süre yalnız bıraktı. Tabii sporda bunlar olabiliyor. İstemeden de bu hareketlere neden olabiliyorsunuz. Bunu o açıdan bakmak lazım. Tabii ki netice bizim için son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası hedefimiz var"

Başkan Arat, Beşiktaş olarak Türkiye Kupası hedefine iki maç kaldığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Beşiktaş mücadelesine devam edecek. Bizim önümüzde bir Türkiye Kupası hedefimiz var. O hedefimize sadece iki maç kaldı. İnşallah salı günü Ankaragücü'nü yeneriz ve finale kalırız. Finalde de artık 90 dakika ne netice gösterirse bu hedefimizden henüz şaşmış değiliz. Takım toparlandı eskiye nazaran. Zor bir sezon geçiriyoruz, taraftarımız fevkalade üzgün. Ama Beşiktaşlılar her zaman mücadeleyi ve sabrı bilen bir camiadır. Hiçbir zaman başını yere eğmeyecektir. Biz de onun için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük bir mücadele içinde olacağız."

Teknik direktör çalışmaları hakkında da bilgi veren Arat, "Teknik direktör konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim önceliğimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. O döneme kadar teknik direktör ismi telaffuz etmeyeceğiz" dedi.

"Taraftarımızın beklentisini anlayabiliyorum"

Yeni transferlerin göreve gelecek teknik direktör ve sportif direktörle birlikte yapılacağına dikkat çeken siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Taraftarımızın beklentisini anlayabiliyorum. Biz önemli iki star transfer ettik. Bunlar dünyaca önemli sporcular. Yeni sezonda da çalışmalarımızı yapıyoruz ama bunu teknik direktör ve sportif direktörümüzle birlikte yapacağız" diye konuştu.

"Çok adaylı, demokratik bir seçim olması gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme yapıp yapmadıklarına yönelik gelen bir soruya Başkan Arat, "Hayır, Kulüpler Birliği'ndeki toplantılara katıldım. Biz görüşlerimizi tüm kulüplerimizin içinde beyan ettik. Sanırım önümüzdeki günlerde kongre tarihi konusunda gelişmeler olabilir. Her kulüp kendi imzasını ayrı ayrı yolluyor. Dolayısıyla hangi kulüplerin imza attığını bilmiyorum. Beşiktaş'ın tavrı gayet nettir. Biz çok adaylı, demokratik bir seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Kurulların da seçimle gelmesine inanıyoruz. Bu tartışmanın artık Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyoruz. Vakti gelince seçim en doğru karardır. Bunun tarihi de hukuki gerekçelerle yakında açıklanır" cevabını verdi.

"Her Türk vatandaşı gereğini yerine getirdiği takdirde aday olabilir"

Hasan Arat, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olma ihtimaliyle alakalı görüşlerini ise, "Herkes aday olabilmeli. Mehmet Bey de aday olabilmeli başkaları da aday olabilmeli. Bu demokratik olmalı. Yani demokratik seçim Türk futbolu için gayet sağlıklıdır. Kimsenin aday olmasını engelleyemezsiniz. Her Türk vatandaşı gereğini yerine getirdiği takdirde aday olabilir" cümleleriyle aktardı. - İSTANBUL