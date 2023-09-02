Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçta deplasmanda Club Brugge ile ile oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Beşiktaş, D Grubu'nda Belçika'dan Club Brugge, Norveç'ten Bodo/Glimt, İsviçre'den Lugano ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların maç programı da belli oldu. Kartal, grubun ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:

21 Eylül Perşembe

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim Perşembe

Beşiktaş - Lugano

26 Ekim Perşembe

Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

Lugano - Beşiktaş - İSTANBUL