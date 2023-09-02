Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçta deplasmanda Club Brugge ile ile oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Beşiktaş, D Grubu'nda Belçika'dan Club Brugge, Norveç'ten Bodo/Glimt, İsviçre'den Lugano ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların maç programı da belli oldu. Kartal, grubun ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:
21 Eylül Perşembe
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim Perşembe
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Lugano - Beşiktaş - İSTANBUL