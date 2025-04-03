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Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
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Haberler
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. İzmir temsilcisi ise 49 yıl sonra yarı finale yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylşatı. Sahadan 3-1 galip ayrılan konuk takım, adını 49 yıl sonra yarı finale yazdıran taraf oldu.

PERDEYİ MUÇİ AÇTI

Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'dan pası alan Rafa Silva, orta çizgi üzerinde sağ ayağının dışıyla bekletmeden dokunuşunu yapıp Muçi'yi savunma arkasına kaçırdı. Çaprazdan hızla içeri sokulan Arnavut futbolcu, ceza alanına girer girmez sol ayağıyla uzak köşeye yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

TAYYİP TALHA ATILDI

Siyah-beyazlılar, bu golden yalnızca 6 dakika sonra 10 kişi kaldı. Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 36. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Juan'a yaptığı faulün ardından hakem Atilla Karaoğlan tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı. Öte yandan takımını bir kişi eksik bırakan Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kartın ardından yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

ROMULO FRİKİĞİ ATTI

Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulle kazanılan serbest vuruşu kullanan Göztepe'nin golcüsü Romulo, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve 38. dakikada skora dengeyi getirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

BEŞİKTAŞ PENALTI İSTEDİ, HAKEM SERBEST VURUŞ VERDİ

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı bekledi. Gedson, Dennis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonda faulün ceza alanı içinde olduğunu işaret ederek penaltı için itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, serbest vuruş kararı verdi. Göztepeli futbolcu bu faulünün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş cephesi penaltı itirazlarını sürdürürken Atilla Karaoğlan, VAR'dan da uyarı gelmemesi sebebiyle serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Hakemi bu kararı siyah-beyazlıların tepkisini çekti ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

MASUAKU DİREĞE TAKILDI

45+3. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen Arthur Masuaku, sol ayağıyla uzak köşeye yerden sert vurdu. Baraja da temas ederek direğe çarpan top, oyun alanını terk etti. Bu pozisyonun ardından ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

CHAMBERLAIN İLE EMİRHAN TARTIŞTI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş'ta kısa süreli olay yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

ROMULO BU KEZ PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 77. dakasında Göztepe'nin sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Koray Günter'in kafa vuruşunda hemen yanındaki Arthur Masuaku'nun eline çarpan top sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Romulo, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye vurdu ve kaleci Ersin'i terse yatırarak topu ağlarla buluşturdu. Göztepe bu golle 2-1 öne geçti.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

GÖZTEPE'NİN GOLCÜSÜNDEN HAT-TRICK

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı golcü, hem kendisinin hem de takımının 3. golünü attı. Göztepe savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Romulo, kaleci Ersin'in de kalesinde kalmasıyla boş durumda topu kontrol etti ve içeri sokulup karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı.

49 YIL SONRA YARI FİNALDELER

Romulo'nun bu golü karşılaşmanın da sonucunu belirledi. Türkiye Kupası'nı daha önce 2 kez müzesine götüren İzmir ekibi 49 yıl sonra yarı finale yükselmeyi başardı.

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

RAKİP TRABZONSPOR

Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile deplasmanda yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Diğer bir yarı final karşılaşması ise Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray ile İskenderunspor'u saf dışı bırakan Konyaspor arasında oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAli Kerem:

kupa sizin neyinize küçük tinerciler:)

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç'a yalakalık için bizim maç da ölümüne oynadılar sonuç tek hedefleri ellerinden gitti..( Biz Avrupa da namağlup şampiyon olmuş takımız saçma sapan istatistik peşinde koşacak takımmıyız)

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSer_hat:

Tanrının adaleti büyüktür.Derbide haksız yere kırmızı kart verildi GS,ye bugün adalet tecelli buldu.ooh olsun eziktaşa.Bir GS li olarak Lig bizim kupa Trabzonun olur inşallah.tabi bu hafta cik cikleri öttürürlerse...

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Haber YorumlarıImparator:

yazik oldu 8 Tasa kupa sizin neyinize ezikler birde evinizde rezil kepaze oldunuz ??

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Haber YorumlarıNe İzlesem?:

Ulan kaç yıldır fliyim şöyle romulo gibi yırtıcı forvet gelsin artık şu takıma yoksa şampiyonluk her zaman bize hayal

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tabi ligde ve kupada hakemle filanda bir yere kadar gidiliyor ötesi fiyasko

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Haber YorumlarıMetin Taşkın:

Göztepe'yi tebrik ediyoruz. İzmirin yiğit takımıyla tekrar karşılacak olmamızdan dolayı mutlu ve sabırsızız.

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