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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla son erdi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek olan Beşiktaş kafilesi, burada kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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