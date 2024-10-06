Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trenyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Antep'teki galibiyet hasreti de 6 maça yükseldi.

Beşiktaş, Trenyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Fk'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak Antep deplasmanında 2 puan bıraktı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, kendi kazandırdığı penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 34 yaşındaki forvet, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

7 YIL SONRA SÜPER LİG'DE BİR İLKİ BAŞARDI

Altın Ayakkabı ödüllü golcü Immobile, Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu. Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

MUÇİ DİREĞE TAKILDI

Gaziantep Fk, 1-0'dan sonra oyun disiplinini korumakta zorlanınca Beşiktaş etkili ataklar yapmayı sürdürdü. 33'te Ernest Muçi'nin şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

ANTEP'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

40. dakikadan sonra Gaziantep oyuna tekrar oldu. 43. dakikada Deian Sorescu'nun ağlara gönderdiği gol öncesi ortayı yapan Emre Taşdemir ofsaytta olduğu için VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi. İlk yarda başka gol olmayınca devreye siyah-beyazlılar 1-0 önde girdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

MAXIM SON DAKİKADA PUANI KOPARDI

Gaziantep Fk, dakikalar ilerledikçe riskler alıp Beşiktaş kalesine yüklenmeye çalıştı. Siyah-beyazlıların savunması ise bu dakikalarda kalitesini gösterdi ancak maçın son bölümünde oyunun hakimi olan ev sahibi takım, aradığı golü 90+5. dakikada buldu. Alexandru Maxim, 90+5'te Beşiktaş savunmasının hatasından faydalanarak skora eşitliği getirdi. Taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

KARTAL 6 MAÇTIR GAZİANTEP'TE KAZANAMIYOR

6 maçtır Gaziantep deplasmanında kazanamayan Beşiktaş, 7 maçta 17 puana yükseldi. İlk haftanın ardından oynadığı 6 maçta kazanamayan Gaziantep ise bu maçtan 1 puan alarak 5 puana yükseldi. Beşiktaş, milli aranın ardından Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Ciro Immobile Gaziantep FK Gaziantep Beşiktaş Futbol Spor

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldüğü belli oldu

 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

 İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi
500

Yorumlar (7)

Melike Taştan:

Aldıkları penaltı penaltı değildi kaleci topa müdahale ediyordu. Ayrıca Antep in gölünde de ofsayt yoktu. Penaltı penaltı değildi, ofsayt ofsayt değildi. Haram olsun inşallah salıncakçı jk, haram zıkkım olsun....

5
3
yanıtYanıtla
Hamit Gündoğdu:

Yıkılmadı!... Kendi kaşındı... Topu böyle lakayit, amaçsız boşa oynamanın bir bedeli olacaktı ve oldu..daha kötü şeyler yazacaktım ama Beşiktaşlı olmam engel oluyor.

4
0
yanıtYanıtla
Volkan Cetin:

balon batladı kusura bakmasın kimse

2
1
yanıtYanıtla
Melike Taştan:

Aldığınız o haksız penaltı haram olsun salıncakçı jk

1
0
yanıtYanıtla
Hakan:

Bu govanni teknik direktörse ben de kuantum fizik profesörüyüm. Tam bir kör

1
0
yanıtYanıtla
Beşiktaşlı:

Bu teknik direktörler niye böyle inat olur anlamıyorum. Semihin ne eksiği var mesela oynayanlardan. Can Keleş diye bi futbolcu aldınız, konu mankeni değilse niye hiç şans verilmiyor. Rafa yorgun kaç maçtır, dinlendir işte bu maç. Müçi onun yerine, sol açık Semih başlat. Yok başlatmadın oyunu oku bari ona göre zamanında doğru değişiklikler yap. Son yarım saat gol geliyorum diye bağırdı resmen

0
0
yanıtYanıtla
1gerceklerinsesi:

Adım gibi biliyordum benim kuponumu yatıracak ve akşam kesin kartal son dakikada yıkıldı şeklinde bir haber okicam diye

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar… Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler! GS-Alanyaspor maçından unutulmaz anlar… MasterChef eleme adayları kimler? Bu hafta MasterChef'te kim elenecek, son bölüm neler oldu? Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor? Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu! Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti! CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle!
title