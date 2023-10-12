Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik kadroya ise Hari Vukas ve Toni Modric katıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, koşu ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.20'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

HARI VUKAS VE TONI MODRIC TEKNİK EKİBE KATILDI

Beşiktaş'ta teknik kadroya iki yeni isim katıldı. Siyah-beyazlı ekip, Hari Vukas ve Toni Modric'in Burak Yılmaz'ın ekibinde çalışacağını resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."