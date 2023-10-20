Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanı kulüp yöneticileri de takip etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktik programla tamamlandı. Siyah-beyazlıların idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak ile Tüpraş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen takip etti.